Acqua torbida dai rubinetti dopo le piogge nel sudppontino, tecnici di Acqualatina al lavoro

«A causa delle abbondanti precipitazioni che nelle scorse ore hanno interessato il nostro territorio, in particolar modo l’area del Sud Pontino, le sorgenti che alimentano le centrali “Capodacqua” e “Mazzoccolo” stanno manifestando lievi fenomeni di torbidità». Lo ha appena comunicato Acqualatina, la società che gestisce il servizio idrico in provincia. «I nostri tecnici sono impegnati nel monitoraggio delle acque, con analisi di laboratorio e manovre tecniche, volte a limitare al massimo i disagi e a garantire la qualità del servizio - spiegano dalla spa - Al fine di venire incontro alle esigenze dei cittadini, a breve verranno posizionate autobotti a Spigno Saturnia (in Piazza San Giovanni a Spigno Superiore, in Piazza Venturino a Campodivivo e a Santo Stefano in località Villetta), e a Minturno (in piazza Piazza Annunziata)».

