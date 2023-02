Bonus acqua potabile dal rubinetto di casa: agevolazione (fino a mille euro) anche nel 2023. Le istruzioni

L’agevolazione inizialmente introdotta per il biennio 2021-2022, è stata prorogata dalla legge di Bilancio: anche per il 2023 potrà essere richiesto il bonus acqua potabile, ovvero un credito d’imposta al 50% per i lavori finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.