Casetta dell'Acqua di Ciconia verso lo spostamento. Presto installata anche a Orvieto centro

Domenica 3 Ottobre 2021, 17:00 - Ultimo aggiornamento: 17:01

La casetta dell'acqua di Ciconia di Orvieto, attualmente posizionata all'interno del polo scolastico di via dei Tigli e per questo soggetta agli orari di apertura delle scuole e del piazzale, potrebbe essere presto spostata altrove. Lo ha chiesto in una recente interrogazione rivolta alla giunta Tardani, la consigliera comunale Beatrice Casasole (gruppo Fratelli d'Italia) evidenziando la necessità, da parte dei cittadini che ne usufruiscono il servizio, di facilitarne il raggiungimento o di permettere lo spostamento della fontana per consentire un accesso facile e rapido.

«La “Fontana Acqua SI” è posizionata nella zona del polo scolastico di Ciconia - ha spiegato - in un’area molto distante rispetto alla principale arteria viaria e che spesso i cittadini si trovano impossibilitati al raggiungimento del parcheggio del polo scolastico che resta chiuso in determinati orari del giorno.»

«L'amministrazione comunale - ha risposto l’assessore alle Partecipazioni, Piergiorgio Pizzo - sta dando l'incarico ad un tecnico per predisporre le piazzole in cui installare le fontane di acqua che saranno, una in piazza Cahen che verrà realizzata entro questo anno, e un’altra a Ciconia nella zona vicina ai giardini che sarà posizionata l’anno prossimo, in questo caso si tratta di una seconda installazione.»