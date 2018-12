Abusi edilizi, la Procura di Latina chiede ai Comuni il censimento delle demolizioni

La Procura della Repubblica di Latina ha avviato il censimento degli abusi edilizi da demolire. Ieri il sostituto procuratore Giuseppe Miliano ha richiesto a tutti i Comuni della provincia pontina lo stato delle demolizioni delle opere abusive. L'iniziativa è stata presa nell'ambito del nuovo gruppo di lavoro istituito in seno alla Procura e voluto dal procuratore aggiunto Carlo Lasperanza che dovrà occupersi delle demolizione degli abusi in tutti quei casi in cui ci sia una sentenza passata in giudicato. Il primo passo è la ricognizione delle demolizioni che sono state eseguite fino ad oggi e il numero di quelle ancora da eseguire. © RIPRODUZIONE RISERVATA