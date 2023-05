Trabocchi, sequestrate due scalinate abusive lungo la via Verde. Vandali a Torino di Sangro

Ieri mattina militari della Stazione carabinieri forestale di Lanciano hanno proceduto al sequestro di due scalinate realizzate senza le autorizzazioni - di cui una su territorio provinciale - in prossimità della Via Verde Costa dei Trabocchi nel territorio di San Vito Chietino, in provincia di Chieti.



«Ringrazio i carabinieri della forestale e i tecnici della provincia che ieri mattina, a seguito del sopralluogo, hanno proceduto al sequestro delle due strutture, una in legno e l'altra in ferro», afferma il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna - Ricordo che il suolo pubblico è un bene comune e che per qualsiasi opera si voglia realizzare è necessario dotarsi delle autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente, non solo urbanistica, ma anche paesaggistica. La tutela, la salvaguardia e il controllo contro gli abusi perpetrati sulla pista ciclopedonale e nelle aree attigue proseguirà senza sosta, con un'azione costante e continua. La Via Verde Costa dei Trabocchi - aggiunge Menna - è un bene di tutti e qualsiasi abuso verrà segnalato alle autorità competenti».



«Colgo infine l'occasione per denunciare gli atti di vandalismo che sono stati fatti nei giorni scorsi. Ignoti hanno infatti divelto e distrutto alcune bacheche informative e sbullonato un pezzo della ringhiera in territorio di Torino di Sangro. Gesti intollerabili e inammissibili contro il patrimonio pubblico e che condanno fermamente. La Via Verde Costa dei Trabocchi è un gioiello della nostra provincia e dell'intera regione apprezzata e ammirata da tutti. Abbiamone cura», conclude il presidente Menna.