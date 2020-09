A Ponza riparte il Flying Fox: tolta l'ancora, si torna a Capri

Lo yatch più costoso al mondo per qualche giorno è rimasto ancorato a Ponza. Tanti residenti hanno postato le foto sui social network e la circostanza è documentata anche dai siti di geolocalizzazione delle grandi navi, che tra il 6 e l'8 settembre hanno segnato l'isola pontina come posizione del mega yatch.



A bordo, forse, il patron di Amazon Jeff Bezos, come riportano indiscrezioni giornalistiche sulle testate campane e di settore: prima di ancorarsi a Ponza, infatti, lo yatch ha fatto tappa a Capri, dove ora starebbe tornando.



L'imbarcazione di lusso non passa inosservata: è lunga 136 metri e dispone di undici appartamenti interni, eliporto e molto altro. © RIPRODUZIONE RISERVATA