A Fondi sei candidati per una poltrona: tutti i volti e i nomi delle liste

Un esercito di candidati e la commissione prefettizia che si prepara ad un super lavoro per validare tutte le liste: sono tanti, tantissimi, coloro che hanno deciso di mettersi in gioco a Fondi.

Tanto per cominciare gli aspiranti sindaci sono sei, tutti uomini e con una vastissima rappresentanza di centrodestra. Oltre 400, invece, i volti in lizza per un posto in Consiglio.

Beniamino Maschietto: il sindaco uscente

La squadra più popolosa (sei liste) è senza dubbio quella che sta sostenendo l'attuale sindaco facente funzioni Beniamino Maschietto.

Oltre a Forza Italia, Lega e Democrazia Cristiana, la coalizione annovera anche Litorale e sviluppo fondano, civica fondata dallo stesso candidato ormai moltissimi anni fa, IoSi, movimento lanciato nel 2010 dall'ex sindaco e oggi eurodeputato Salvatore De Meo e Noi per Fondi.

Nel segno della continuità ma cercando sempre di migliorare è il motto di Maschietto, in corsa per riprendere i progetti ereditati da Meo e portati avanti in questi mesi in cui è stato alla guida della città.

Tra gli aspiranti consiglieri, oltre al vice presidente della Provincia Vincenzo Carnevale (Forza Italia), anche tutti gli assessori uscenti.

Luigi Parisella: l'ex sindaco e l'alternativa nel centrodestra

Avrà però l'imbarazzo della scelta l'elettorato di centrodestra: è questa infatti l'anima anche di Luigi Parisella, ex sindaco prima di De Meo e leader di una coalizione che conta ben tre civiche: Riscossa Fondana, La mia Fondi e Fondi Terra Nostra.

Giulio Mastrobattista: l'avvocato che incarna la destra più autentica

È di destra anche il terzo aspirante sindaco della città, l'avvocato Giulio Mastrobattista, uomo scelto dal partito Fratelli d'Italia e sostenuto da una seconda lista civica che porta il suo nome, Giulio Mastrobattista sindaco, e da Patto per Fondi.

Questa coalizione è riuscita a raccogliere il consenso di un nutrito gruppo fuoriuscito dalla Lega, dopo che i vertici pontini del partito hanno siglato l'alleanza con Forza Italia, e di alcuni volti storici della politica come l'ex sindaco Bruno di Manno. Per sostenere la coalizione scenderà in campo anche Matteo Salvini, atteso il prossimo 27 agosto in piazza Duomo a Fondi.

Francesco Ciccone: il candidato che prende le distanze dagli schieramenti convenzionali

Pur essendo sempre stato associato alla destra, prende le distanze da ogni colore politico il quarto candidato: Francesco Ciccone, leader di Fondi Vera e promotore di un neonato movimento che ha come principale obiettivo il benessere diffuso, la tutela delle fasce più deboli, anziani e bambini in primis.

Nella sua lista sono confluiti simpatizzanti di ogni corrente politica, uniti solo dalla volontà di fare tanto e fare bene.

Raniero De Filippis: il centrosinistra corre unito

Pullula di giovani anche la coalizione che sostiene il quinto candidato, in ordine di presentazione ma non certo di importanza: Raniero De Filippis, funzionario del Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi ed ex dirigente della Regione Lazio, sarà appoggiato dalla neonata civica Camminare Insieme e dal Partito Democratico. In prima linea con il simbolo di Nicola Zingaretti, oltre a diversi ragazzi come Salvatore Venditti (coordinatore dei Giovani Democratici), anche il segretario fondano Danilo Pallisco. Gli incontri di questa coalizione sono sempre caratterizzati da eventi culturali, musica e dibattiti.

Giuseppe Manzo: il fotografo con la passione per i viaggi

È stato l'ultimo a ufficializzare la sua candidatura ma ha già raccolto grande consenso anche Giuseppe Manzo: 62enne, fotografo professionista, grande viaggiatore e uomo scelto dal M5S.

Il via libera da parte del movimento è arrivato soltanto mercoledì: il primo incontro elettorale si terrà martedì 25 agosto.

