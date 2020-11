Covid, Zaia: «In Veneto abbiamo un terzo dei positivi di marzo, ma 600 ricoveri in più»

«Abbiamo un terzo dei positivi di marzo, meno incidenza di positivi e una mortalità più bassa, +1% rispetto al 2019, a marzo eravamo al +30% di mortalità sullo stesso mese del 2019, ma abbiamo gli ospedali con 600 persone in più ricoverate rispetto allo scorso marzo . Il tema del distanziamento sociale diventa strategico». Lo ha detto il presidente della Regione Veneto (in questo momento zona gialla), Luca Zaia, in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. «Il vero tema è l'occupazione di posti letto Covid nell'area non critica rispetto a marzo, perché il virus circola molto di più, rispetto ad allora», ha spiegato.

