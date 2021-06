Chiara Tommasini presidente dei centri di volontariato, è la prima volta che viene eletta una donna

Lunedì 28 Giugno 2021, 15:18

Formazione, cultura del volontariato, digitalizzazione e sostenibilità sono i suoi obiettivi. Chiara Tommasini è la nuova presidente di CSVnet, l’associazione nazionale dei centri di servizio per il volontariato. Prima donna nella storia di CSVnet a ricoprire questo incarico, è stata eletta dal nuovo consiglio direttivo. Veronese, 46 anni, con una laurea in economia, lavora per un gruppo assicurativo ed è volontaria nel soccorso e nella protezione civile.

«CSVnet ha di fronte due grandi sfide – afferma Chiara Tommasini –: da una parte il consolidamento di un sistema nazionale, che deve trovare la sua dimensione di rete e dall’altra essere all’altezza di un mondo che con la pandemia è profondamente cambiato, mettendo alla prova il volontariato. Credo fortemente nel valore del lavoro di squadra: tutti devono sentirsi parte di un ‘ecosistema’ più ampio, composto da tanti soggetti, a partire dai centri di servizio, la pubblica amministrazione, il mondo associativo e anche quello economico» ha affermato sintetizzando il suo programma operativo.