Il ritrovamento della magliettina e dei resti del corpo di un bambino «compatibili con l'età di Gioele», il figlio di Viviana Parisi, e un cerchio sembra chiudersi sulla tragedia di Caronia. Quel piccolo era svanito nel nulla dal 3 agosto e oggi i suoi resti sarebbero ricomparsi, ritrovati da un carabiniere in congedo, non lontano da dove l'8 agosto venne ritrovata senza vita la mamma nel Messinese. La crimonologa Flaminia Bolzan valuta la possibilità che si sia trattato di un «suicidio allargato», ma non solo.

Dottoressa Bolzan, la mamma ha ucciso il suo bambino e poi si è tolta la vita?

«È un'ipotesi. Il procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo dice che si sono fatti delle idee, rafforzate alcune ipotesi, altre le hanno scartate. Ma sembra che per il procuratore perdano quota le piste riconducibili ad

ambiti familiari».

Nell'ipotesi di omicidio-suicidio, potrebbe essere stato premeditato: la mamma che esce di casa con la scusa di comprare le scarpe e poi invece quel viaggio in autostrada...

«Difficile dare una risposta con gli elementi che oggi conosciamo. Il fatto che sia stato trovato un referto medico nell'auto di Viviana Parisi che riporta parla diagnosi psichiatriche e il racconto della zia di Gioele che dice che la donna non stava bene, depressione, attacchi di panico, potrebbero far pensare ad una situazione delirante, con il distaccamento dalla realtà».

Viviana Parisi fuggiva da qualcosa?

«Non abbiamo gli elementi per sostenere questo. Dal telefonino, computer o tablet di Viviana Parisi emergeranno le ricerche che ha fatto sulla Piramide della Luce nel Messinese, forse il luogo in cui voleva dirigersi con il figlio».

Pensava di essere seguita?

«Paranoia, effetti deliranti mettono in fuga da pericoli magari non presenti nella realtà. Ma non ho gli elementi per pensare che sia stato il caso di Viviana Parisi»

Cosa è successo dopo l'incidente sull'autostrada Messina-Palermo?

«L'incidente potrebbe essere stata la variabile scatenante che ha fatto da detonatore nell'ipotesi suicidio allargato»

Con il ritrovamento del corpo del piccolo Gioele si chiude davvero un cerchio sulla tragedia di Caronia?

«Se tutto potrebbe far pensare a un omicidio-suicidio, non va esclusa un'altra ipotesi, perché potrebbe non essere andata così. E se si fosse trattato di un incidente?».

Basterà l'autopsia sui resti del bimbo a dare una risposta?

«Anche il parere di un etologo sarà determinante».

