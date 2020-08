Viviana Parisi, l'operaio coinvolto nell'incidente in autostrada: «Urto forte, non abbiamo visto Gioele»

Viviana Parisi morta e Gioele scomparso, parla a "Chi l'ha visto?" un testimone dell'incidente in autostrada. «Mentre stavamo transitando abbiamo sentito una frenata di una macchina che ci è venuta a sbattere sul nostro mezzo. Le ruote posteriori si sono rotte con tutti i cerchi. L'urto è stato abbastanza forte. La macchina si è fermata 50 metri più avanti. Io sono sceso a vedere ma nella macchina non c'era nessuno. Non abbiamo visto il bambino, non sappiamo se c'era o no».

La testimonianza

È la testimonianza, resa a, di uno dei due operai che hanno avuto l'incidente in autostrada con Viviana Parisi, la deejay di 43 anni trovata morta mentre del figlio Gioele di 4 anni si sono perse le tracce.

