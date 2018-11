Opera false spacciate per vere, indagato Vittorio Sgarbi: scandalo alla fondazione "Gino De Dominicis"

Ultimo aggiornamento: 14:43

Opere d’arte false, ma fatte passare per autentiche. È lo scandalo che ruota attorno alla fondazione Archivio Gino De Dominicis, di Roma, che ha portato a quattro misure cautelari e a 23 iscrizioni sul registro degli indagati. Sotto inchiesta, anche Vittorio Sgarbi, presidente della fondazione. Le contestazioni, a seconda delle posizioni, sono di associazione per delinquere, contraffazione di opere d'arte e ricettazione.Nel corso delle attività di perquisizione, su richiesta della pm Laura Condemi, sono ste sequestrate 250 opere contraffatte, vendute a collezionisti. I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale hanno eseguito misure cautelari. Due persone sono state arrestate, mentre per altre sue è stato disposto il divieto temporaneo di esercizio dall'attività professionale.Il vicepresidente della Fondazione e il presunto falsario sono ai domiciliari. La misura interdittiva, invece, è scattata per due galleristi che, per l’accusa, farebbero parte dell'associazione a delinquere.