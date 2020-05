De Luca: «Non si comprende apertura generalizzata. Occorreva limitare mobilità da zone contagio, controlli e test»

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca entra a gamba tesa sulla decisione del governo di aprire dal 3 giugno la mobilità tra le regioni: «Non si comprende apertura generalizzata. Occorreva limitare mobilità da zone contagio, controlli e test». «Davvero non si comprende quali siano le ragioni di merito che possono motivare un provvedimento di apertura generalizzata e la non limitazione della mobilità nemmeno per le province ancora interessate pesantemente dal contagio», dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. «Adotteremo, senza isterie e in modo responsabile, insieme ai protocolli di sicurezza già vigenti - annuncia - controlli e test rapidi con accresciuta attenzione per prevenire per quanto possibile, il sorgere nella nostra regione di nuovi focolai epidemici».

Ultimo aggiornamento: 16:07

