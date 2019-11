Viadotto crollato, slitta a domani la riapertura dell'autostrada A6

Slitta a domani la riapertura della carreggiata sud della A6 Savona-Torino dopo che una frana ha causato il crollo del viadotto Madonna del monte in carreggiata nord. È stato deciso dopo un vertice in prefettura. L'apertura sarà a senso unico alternato con scambio di carreggiata e sarà una apertura condizionata. Il transito si fermerà in caso di allerta meteo rossa. Altri fattori che lo condizioneranno sono i movimenti della frana. Lo annuncia l'assessore regionale alla protezione civile Giampedrone. Serviranno ancora alcuni giorni, invece, per la riapertura della strada provinciale 29 del Cadibona, arteria determinante per togliere dall'isolamento la Val Bormida. Ci sono due fronti franosi ancora da mettere in sicurezza.

LEGGI ANCHE --> Autostrada A26 verso riapertura parziale alle 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA