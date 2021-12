Vescovo di Noto davanti ai bambini: «Babbo Natale non esiste». E scoppia la polemica

«Babbo Natale non esiste e la Coca Cola ne usa l'immagine per accreditarsi come portatrice di valori sani». Il vescovo della Diocesi di Noto, Antonio Staglianò, non ha usato mezzi termini e ha sorpreso tutti nella basilica del SS. Salvatore scatenando la polemica sui social.

«I bambini sanno che Babbo Natale è il papà o lo zio»

«No, Babbo Natale non esiste. Anzi, aggiungo che il rosso del vestito che indossa è stato scelto dalla Coca Cola esclusivamente per fini pubblicitari». Monsignor Staglianò ha sorpreso grandi e piccoli al termine di una partecipata manifestazione, il festival delle «Arti Effimere», che nella cittadina barocca ha richiamato alunni di tutte le età. Il clou dell'evento è stata proprio la rievocazione dell'arrivo di San Nicola a cavallo. Quelle parole hanno colto di sorpresa i più piccoli ma a generare la polemica, specialmente sui social, sono stati i grandi.

«Ho detto che Babbo Natale non è una persona storica come San Nicola da cui è stato tratto il personaggio immaginario - ha aggiunto monsignor Staglianò - Ho spronato i più giovani ad avere di Babbo Natale un'idea più incarnata per poter vivere meglio l'attesa e soprattutto lo scambio dei doni. Se Babbo Natale è San Nicola, i bambini dovrebbero aprirsi ad un sentimento di vicendevole aiuto, alla solidarietà dei doni verso i bimbi più poveri. Con tutto il rispetto per la casa produttrice della Coca Cola» che si è inventata Babbo Natale - ha commentato Staglianò - il compito del vescovo è annunciare la carità evangelica, anche attraverso questi simboli della cultura popolare. È una via per fare poptheology e recuperare il senso vero della tradizione cristiana del Natale. Per il resto - ha concluso - i bimbi sanno che Babbo Natale è papà o lo zio. Quindi nessun sogno infranto».

