De Sica si trasforma in Babbo Natale e sua nipote è Diletta Leotta

di Paolo Travisi

Christian De Sica e Alessandro Siani, tornano insieme nel film natalizio, Chi ha incastrato Babbo Natale? diretto dallo stesso attore partenopeo, che trasforma De Sica in un perfetto Babbo Natale in Lapponia, che ha gli elfi come aiutanti e sua nipote, Diletta Leotta che gestisce i pacchi da consegnare. Ma la situazione si complica quando una multinazionale vuole mandare all'aria il Natale inviando un truffatore, Siani, nella sua casa in Finlandia. Per fortuna che la Befana, alias Angela Finocchiaro sistema la situazione. Dal 16 dicembre al cinema.