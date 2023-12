Vento forte, libeccio a 223 kmh nel Modenese, termometro +20 gradi, alberi crollati a Rimini, fiumi in piena. Neve, Trentino diviso in due. Previsioni

Aggiornamenti in evidenza

Tra neve e raffiche di vento in molte zone d'Italia sarà un finesettimana difficile. La situazione più critica in Trentino Alto Adige per le nevicate e in Emilia-Romagna per il vento: in quest'ultima regione le raffiche di libeccio hanno raggiunto anche i 137 chilometri orari a Rimini e i 223 chilometri orari a Passo Croce Arcana, sull'appennino modenese.

E nella notte di autunno inoltrato il termometro in Romagna è salito fino a 20 gradi, una temperatura del tutto fuori norma. Proprio in Emilia-Romagna è stata dichiarata allerta rossa.

La situazione

Allerta rossa oggi con rischio idrogeologico su parte dell'Emilia-Romagna; arancione su settori di Toscana, Liguria, e Lombardia.

Nella notte oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco nelle Marche e in Emilia-Romagna per far fronte ai danni causati dalle forti raffiche di vento, con operazioni di soccorso a Cingoli (MC) e nell'ascolano.

Previsti, inoltre venti da forti a burrasca su Emilia- Romagna, Toscana e Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, con rinforzi di burrasca forte sui settori costieri e montuosi, fino a tempesta sui crinali appenninici. Forti mareggiate sulle coste esposte.

Le previsioni

Oggi sabato 2 dicembre

Nord: Mattinata ancora piovosa in Lombardia e al Nordovest, neve a quote via via più basse. Pomeriggio con maltempo solo sul Triveneto.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio al mattino, sarà soleggiato altrove.

Sud: Tempo un pò instabile soltanto sulle coste della Campania. Altrove avremo un cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Calo termico.

Domani domenica 3 dicembre

Nord: Soffiano venti freddi sulle nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento e un cielo sereno e limpido. Centro: Venti freddi provocano instabilità sui versanti adriatici dove ci saranno sporadiche precipitazioni, sarà soleggiato altrove. Sud: Soffiano venti da nord freddi e così la giornata sarà contraddistinta da un tempo un pò instabile sui versanti tirrenici, sole altrove.

Lunedì 4 dicembre

Nord: Arriva una perturbazione atlantica e così dal pomeriggio giungeranno precipitazioni al nordovest, nevose fino in pianura. Clima gelido. Centro: La pressione è in diminuzione, ma nonostante ciò la giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Sud: La giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso in Sicilia e Sardegna, poco nuvoloso sul resto delle regioni. Clima più freddo.