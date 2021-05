Vannini, la Cassazione: «Confermare le condanne di Antonio Contoli e i suoi famigliari»

Confermare le condanne di Antonio Ciontoli e dei suoi familiari per la morte di Marco Vannini. E' quanto ha chiesto il sostituto pg della Cassazione, Olga Mignolo, per la quale va giudicato inammissibile il ricorso di Ciontoli, condannato nell'appello bis a 14 anni per omicidio con dolo eventuale, e vanno rigettati i ricorsi della moglie, Maria Pezzillo, e dei figli Martina e Federico condannati a 9 anni e 4 mesi.

Caso Vannini, per l'omicidio di Marco è il giorno del giudizio: oggi la sentenza definitiva

Nei loro confronti la pg nel corso della requisitoria ha formulato anche un'ipotesi di attenuazione della pena.

