«Sono il maresciallo Volpe, sua figlia ha avuto un incidente»: anziana truffata per 500mila euro

Un falso incidente e la maxi-truffa. Si era presentato come il «maresciallo Volpe» e, con il classico trucco di raccontare che la figlia era stata coinvolta in un incidente stradale, era riuscito a prendere a un'anziana di 75 anni cremonese 500mila euro tra denaro contanti e preziosi. È stato arrestato dagli agenti della polizia di Cremona e Napoli che hanno eseguito un'ordinanza di custodia in carcere emessa a carico di un napoletano di 40 anni, accusato di furto in abitazione aggravato commesso a Cremona il 18 settembre.

Truffa del finto incidente a Roma, da Ostia a Torvaianica sassi lanciati contro le auto in corsa

Finto broker corteggia anziana con regali e vacanze di lusso, poi le sfila 5 milioni. La donna: «Gli ho affidato tutta la mia eredità»

Gli agenti della Squadra Mobile di Cremona hanno ricostruito che il sedicente 'maresciallo Volpè aveva telefonato all'anziana per dirle che la figlia era stata coinvolta in un grave incidente e che per le spese legali era necessario che consegnasse il denaro e i gioielli che aveva a un avvocato che sarebbe arrivato a breve a casa sua.