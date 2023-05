Trafitta da una sbarra in auto nelle campagne di Napoli, muore una 22enne: la famiglia sotto choc

Un incidente assurdo, una scena horror: una giovane di 22 anni è morta la scorsa notte in un incidente avvenuto a Marigliano (Napoli), in via Nuova del Bosco. La vittima stava percorrendo a bordo della propria Panda una strada sterrata, ma la vettura ha urtato violentemente contro una sbarra in disuso, che ha perforato l'abitacolo causando la morte della 22enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Su disposizione dell'autorità giudiziaria i militari hanno sequestrato l'utilitaria e la salma, che sarà sottoposta ad autopsia.

Trafitta da una sbarra, scena horror

La ragazza di Somma Vesuviana, I.A.

Emily Vegliante, carabiniera morta in un incidente a Cento: aveva 23 anni, lascia un bimbo piccolo

Auto piomba nel parcheggio e rischia di investire due donne e una bambina. La conducente era ubriaca tre volte oltre il limite

Purtroppo la ragazza ha centraro la punta della sbarra con il faro destro, la stessa sbarra ha sfondato l’abitacolo prendendo in pieno petto la ragazza. Una scena da film horror quella che si è prospettata davanti ai soccorritori dell’ambulanza chiamati dall’uomo. La giovane, agonizzante, è stata estratta dall’abitacolo e trasportata d’urgenza all’ospedale di Nola dove è morta poco dopo. Sul posto sono arrivati i parenti, scene di disperazione nel cuore della notte. Molto sono rimasti sotto choc.