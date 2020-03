Un tour virtuale tra le bellezze archeologiche italiane

#CIAndremo, si chiama così l'iniziativa promossa dalla Confederazione italiana archeologi per portare in Europa e nel mondo le bellezze archeologiche del nostro paese, proprio in questo periodo di emergenza da Covid-19. Le gite sul web sono state pensate nell'ambito della campagna istituzionale #iorestoacasa.

Iniziato l'11 marzo con una visita virtuale di Milano, questo tour si sta svolgendo in tutta Italia grazie al lavoro degli archeologi della Cia che, raccontando con brevi filmati fotografici i propri luoghi del cuore, divulgano l'archeologia italiana. In questo momento di difficoltà, il settore culturale sta risentendo in modo serio del blocco degli spostamenti, necessario per arginare il propagarsi del virus, e quindi gli archeologi si sono attrezzati per il futuro portando la propria esperienza lavorativa, attraverso la rete e i social media, nelle più importanti communities archeologiche e culturali europee e mondiali.

Coronavirus, le guide turistiche: «Senza lavoro, ma pronte a soluzioni tra tour virtuali e donazioni di sangue»

Roma, musei e mostre da vedere senza muoversi da casa

Dal Quirinale al Vaticano: quando la bellezza si scopre dalla poltrona

L'obiettivo è mantenere il rapporto con i turisti invogliandoli a tornare non appena l'emergenza finirà. I brevi filmati che vengono prodotti quotidianamente, stanno avendo molto riscontro sui social e in poche ore rimbalzano con migliaia di visualizzazioni e persone raggiunte. Il viaggio virtuale promosso degli archeologi si arricchisce ogni giorno. Palestrina, Tarquinia, Cerveteri, Anzio, Fondi, e via via i tanti siti archeologici presenti in Italia, con un'attenzione maggiore per le località meno note, dove #CIAandremo con maggiore consapevolezza della bellezza del nostro Paese.

I nuovi tour saranno inseriti di volta in volta sul canale youtube della confederazione: https://www.youtube.com/results?search_query=confederazione++italana+archeologi.

Questi gli indirizzi per visualizzare i siti finora pubblicati:

Palestrina: https://www.youtube.com/watch?v=r2t7A3sSkqA

Napoli MANN: https://www.youtube.com/watch?v=UmU04vprCbY

Padova: https://www.youtube.com/watch?v=817-txrcJ3c

Soncino: https://www.youtube.com/watch?v=tGU3RS7Yyhg

Pompei: https://www.youtube.com/watch?v=r2t7A3sSkqA

Ghiaccio: Forte https://youtu.be/OR-8-M7I9vA

Genova: https://youtu.be/t1cNniP9c_U

Venezia: https://youtu.be/EoXNIZtZ3cw Milano: https://youtu.be/PsW537xzBgE

Certosa di Calci: https://www.youtube.com/watch?v=iuXvNFY2qB0

Fortezza del Monte Barro: https://www.youtube.com/watch?v=X3anP9HydM8

© RIPRODUZIONE RISERVATA