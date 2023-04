Il semaforo verde "più veloce d'Italia" è a Torino, solo cinque secondi per attraversare la strada

A Torino c'è un incrocio in cui i pedoni hanno poco più di cinque secondi per attraversare la strada, considerando un vialone principale e due controviali ai lati. Il semaforo verde più veloce d'Italia campeggia in corso Ferrucci, all'angolo con via Moretta, nel quartiere Cenisia. A poche centinaia di metri dal Palagiustizia torinese "Bruno Caccia".

La cosa sta creando non pochi disagi, soprattutto ai pedoni più lenti: anziani, donne con passeggini e disabili non riescono ad andare da una parte all'altra del tratto stradale, prima che i semafori cambino colore, diventando gialli (e poi rossi) dopo pochissimi istanti. Molti passanti si trovano dunque ancora impegnati a completare l'attraversamento, quando scatta il verde per gli automobilisti.

Il servizio di Striscia La Notizia

Il caso del "semaforo da record" è stato segnalato di recente dai passanti alla trasmissione "Striscia La Notizia", che in tutta risposta ha spedito sul posto l'inviata Chiara Squaglia per girare un servizio a riguardo.

Lo scorso 20 aprile Squaglia ha postato sui social un estratto del video, che la riprende mentre scatta sulle striscie pedonali, vestita da centometrista, per raggiungere in fretta e furia la parte opposta dell'incrocio prima del rosso.

«Questo semaforo lo attraversate 'in un unica soluzione o a rate'?», la domanda rivolta a due attraversatrici abituali dell'incrocio. «A rate», rispondono loro, senza esitare. Facendo intendere allo spettatore che attraversare tutto il tratto in un colpo solo senza fermarsi risulta praticamente impossibile. «Altrimenti passi col rosso», chiosa un altro intervistato.