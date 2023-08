Sorpresa, sono perfino tornati i last minute. Avere tirato troppo la corda sui prezzi in regioni come la Sardegna o la Puglia, ha portato a un deludente tasso di riempimento degli hotel. E oggi quello che un tempo in agosto sembrava impensabile, sta avvenendo: c’è chi abbassa i prezzi delle camere pur di invogliare i clienti. Anche in Sicilia, a causa dei problemi legati ai collegamenti, si stanno registrando disdette. Che estate. Sintesi: tariffe aeree in media aumentate del 40 per cento; per gli hotel va perfino peggio, mentre in spiaggia una famiglia che decide di prendere l’ombrellone e i lettini rischia di rimpiangere di non essere partita per Koh Samui o Marsa Alam perché probabilmente avrebbe speso meno. Dopo oltre due anni in cui viaggiare è stato pressoché impossibile a causa della pandemia, l’estate 2023 ci sta riservando una doppia beffa: stillicidio di guai fra treni cancellati per le ondate di maltempo, aeroporti in crisi come quello di Catania paralizzato da un incendio, ritardi e cancellazioni; incremento dei prezzi a cui non fa da contraltare però un aumento della qualità dei servizi, anzi. Racconta Anna Rea, presidente nazionale di Adoc (Associazione Nazionale per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori): «Il caso più eclatante è quello degli stabilimenti, in Puglia come nelle Marche ma anche nel Lazio. Per l’ombrellone e due lettini ci sono picchi di spesa che oscillano tra i 50 e i 70 euro al giorno. In generale nel settore turistico e della ristorazione quest’anno si registrano rincari fino al 20 per cento rispetto al 2022». Esistono però ancora opportunità per slalomeggiare tra i rincari. Racconta Mauro Conficoni, esperto di turismo da sempre impegnato nella riviera romagnola: «Due consigli: diversificare i periodi in cui si va in vacanza, concentrarsi su agosto è sicuramente poco saggio. E puntare su mete alternative».