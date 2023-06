Torta Sacher a Trieste,quanto costa? Il sindaco: «Se hai i soldi vai, se no guardi...»

La polemica innescata sul costo della torta Sacher a Trieste è stata chiusa con una frase lapidaria dal sindaco Roberto Dipiazza. «Se hai i soldi vai, se no guardi...». Gli avevano chiesto un commento sugli alti prezzi del Caffé Sacher, che ha aperto in città due giorni fa, dopo una lunga attesa. È il primo della catena che apre fuori dall'Austria. E il primo cittadino ha chiuso la queatione così: «Basta polemiche, se hai i soldi vai, se no guardi» ha detto vantando però «grande orgoglio» per l'apertura di un negozio della tradizione austriaca e viennese in particolare. Polemiche si sono verificate per i prezzi alti fissati dal negozio: una fetta della originale torta è venduta praticamente a 10 euro; alti anche i costi di altri prodotti. Oggi il negozio è chiuso perché ha terminato la scorta di torte dopo l'enorme afflusso di clienti dall'apertura fino a ieri e non è stato possibile rifornirsi.