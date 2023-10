Timbravano il cartellino e andavano a fare la spesa nell'orario di lavoro: indagati 101 dipendenti della Rap di Palermo

Timbravano il badge e poco dopo uscivano per andare a fare la spesa durante l'orario di lavoro. Per questo motivo, 101 dipendenti della Rap, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti di Palermo, sono ora indagati dalla Procura guidata da Maurizio De Lucia.

La vicenda

La Procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia, ha indagato per assenteismo 101 dipendenti della Rap, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti.

L'indagine, svolta dal nucleo operativo della compagnia di Palermo Piazza Verdi, nasce da accertamenti disposti dopo la denuncia di una funzionaria che ha presentato un esposto lamentando furti di carburante dai mezzi della società. L'inchiesta è andata avanti da maggio a luglio 2021. Gli indagati sono stati pedinati e controllati per giorni. Gli episodi di assenteismo accertati sono stati 1385. Gli inquirenti hanno stimato per la società un danno economico di quasi 40.000 euro per un ammontare di 2800 ore di assenza.

I « furbetti del cartellino»

Falsi certificati medici, dipendenti che tornavano a casa o andavano a fare la spesa durante l'orario di lavoro, operai che abbandonavano per strada il mezzo della ditta e si facevano timbrare il cartellino in uscita dai colleghi: il repertorio dei furbetti del cartellino - in servizio nel centro di via Ingham della Rap di Palermo, scoperti dai carabinieri è classico. Le indagini hanno svelato che alcuni degli indagati - 101 in tutto - sia lontanavano dal lavoro e restavano in auto senza far nulla. Insomma, tutto pur di non svolgere le loro mansioni.