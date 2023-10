Roma, truffa alla metro Spagna: «Ti ricordi di me?». E le rubano il portafogli

Oggi, lunedì due ottobre, nella linea metropolitana A tra la fermata di Spagna e Barberini , un ragazzo di circa 25 anni ha accusato una donna incinta ed una sua amica di truffa. La ragazza stava attendendo l’arrivo della linea A, quando alla vista del giovane aveva deciso di non entrare nel mezzo. Il ragazzo, scaraventandola all’interno del vagone, ha esordito dicendo «Ti ricordi di me? Sono quello di ieri.» Proseguendo nella discussione il venticinquenne ha chiamato in causa l’amica della donna incinta, responsabile, stando a quanto dichiarato da quest’ultimo, di una serie di furti a lui ed ai suoi amici.

Ricostruendo le dinamiche della truffa; dopo avergli rubato il portafoglio, le due donne avrebbero sputato sulla tempia di uno dei ragazzi.

Alle accuse la donna ha replicato nella propria lingua madre, senza cogliere però di sorpresa il giovane, che ha risposto usando il medesimo idioma.

Assistendo alla discussione non sono mancati i commenti da parte dei passeggeri, che, allontanandosi intimoriti dai due, hanno paragonato l’azione delle presunte ladre a quelle di Milano, i cui volti sono ormai stati resi noti sui social dai pendolari. La lite è proseguita fuori dalla fermata metro di Barberini da cui, più o meno spontaneamente, sono scesi insieme.