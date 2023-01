Terremoto a Cesena oggi di 4.1 avvertito da Bologna ad Ancona: paura in due regioni, scuole evacuate

Terremoto oggi a Cesena e grande paura in una vasta area che ha interssato due regioni, da Bologna ad Ancona. La scossa - di magnitudo 4.1 - è stata registrata a Cesenatico, in provincia di Forlì Cesena, alle 11.45 ora italiana, a profondità di 19 km. Dopo le verifiche, non sono stati segnalati danni a persone o cose. Nella zona è stata allerta continua tra i cittadini per una serie di terremoti dal mattino. Il primo alle 5.44 di 3.2, il secondo alle 6.22 di 2.1, il terzo alle 7 di 3.5, il quarto alle 7.08 di 2.1 e il più forte, appunto, alle 11.45 con epicentro 3 km a sud di Cesenatico (FC) di 4.1.

Terremoto, scosse in Romagna a Cesenatico e Gambettola: la più forte di magnitudo 3.2

A Cesenatico e a Rimini studenti fuori dalle scuole

A Cesenatico gli studenti sono stati fatti uscire dalle scuole. Lo ha annunciato il sindaco Matteo Gozzoli. Insieme alla Protezione civile, sono in corso verifiche sugli edifici e su eventuali danni. Anche a Rimini, dove la scossa è stata avvertita distintamente, i tecnici degli uffici comunali stanno facendo sopralluoghi nelle scuole per verificare la situazione.

Circolazione dei treni sospesa a lungo

È ripresa dalle 14.05 la circolazione ferroviaria sulla linea adriatica tra Cesena e Santarcangelo di Romagna e tra Igea Marina e Cervia che era stata sospesa in via precauzionale dalle 11.50 per controlli a seguito della scossa di terremoto. La circolazione è stata riattivata dopo i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana.tra Forlì e Cesena. Sono alcuni giorni che la terra trema in Romagna con terremoti avvertiti dalle persone, ma senza danni.