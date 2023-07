Puglia, in spiaggia con la tenda “abusiva” da 30 metri quadri: la foto finisce sui social, scattano sgombero e maxi multa

Una famiglia aveva installato una grande tenda sulla spiaggia di Manduria, in provincia di Taranto, con l'idea di trascorrere delle piacevoli giornate al mare, tra l'altro in una zona particolare, non lontano dalla Riserva Naturale della foce del fiume Chidro.

Tenda abusiva

Solo che il tendone, grande circa 30 metri quadri, aveda addirittura delle finestre. Insomma non era una struttura congrua al luogo in cui era stata posizionata, senza chiedere alcun permesso, tanto che un movimento politico, "Azione Messapica", ha deciso di denunciarne l'abuso sui social. Le foto hanno raggiunto un vasto pubblico e sono arrivate anche alle forze dell'ordine che hanno smantellato la tendostruttura ed elevato una multa da 500 euro alla famiglia barese.

Smantellata

La tenda era stata posizionata "nel tratto di mare più vietato del litorale messapico, quello del fiume Chidro oggetto di ordinanza di divieto di balneazione", attirando ancora di più lo stupore delle persone del luogo finché non sono intervenute le istituzioni.