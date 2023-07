Famiglia barese installa maxi tenda in riva al mare vicino Taranto: rimozione e multa di 500 euro (dopo le proteste)

Da Bari in vacanza a Manduria, in provincia di Taranto. L'intera famiglia però non aveva affittato un appartamento perché aveva optato per una via decisamente meno cara: installare un tendone-gazebo in riva al mare, vicino alla riserva naturale della foce del fiume Chidro. La struttura da 30 metri quadri però non è passata inosservata e così sono partite le segnalazioni. "Azione Messapica" ha denunciato l'abuso sui social postando le foto che sono diventate virali in poche ore. Allertata anche la polizia, che è intervenuta insieme ai carabinieri. Dopo alcune ore l'area è stata smantellata e la famiglia ha ricevuto una multa di 500 euro. Affittando normalmente una casa, avrebbero risparmiato eccome.

Taranto, famiglia installa un tendone in riva al mare

«Tutti a rispettare divieti, ztl, parcheggi a pagamento, tasse, orpelli, controlli, Municipale modello 007 ed FBI.

Poi arrivano i cafoni e non rispettano nulla, ti sporcano ogni cosa, ti occupano abusivamente l'intera spiaggia e... ti lasceranno quintali di rifiuti dove meglio preferiranno (un cestino, un angolo di spiaggia o la campagna)» è il commento postato dalla pagina "Azione Messapica". La famiglia aveva installato una tenda da giardino a pochi metri dal mare nella zona del fiume Chidro. In tanti hanno iniziato a invocare via social l'intervento di sindaco e delle istituzioni. Alla fine le denunce hanno avuto effetto: carabinieri e vigili sono arrivati in spiaggia obbligando i proprietari della tenda a smontarla con tanto di multa di 500 euro per l'occupazione abusiva, come previsto dall'ordinanza sulla balneazione.