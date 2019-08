Incendio sulla litoranea di Manduria, paura fra i bagnanti: le fiamme lambiscono le auto in sosta

Un incendio di vaste proporzioni, spento dopo circa n’ora dai vigili del fuoco ha distrutto gran parte del canneto che costeggia la foce e il canale del fiume di Borraco nella marina di Manduria.



Le fiamme che hanno prodotto alte colonne di fumo visibili in lontananza hanno lambito le auto parcheggiate sulla litoranea.



Panico tra i bagnanti presenti sulle spiagge adiacenti che sono stati travolti dal fumo spinto dal vento di tramontana. Nell'area interessata dal fuoco sono presenti numerose abitazioni di villeggiatura in questo periodo tutte occupate. Al momento non si registrano feriti o altri danni se non alla vegetazione. Ultimo aggiornamento: 10:38