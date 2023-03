Telepass, suonerie dei primi anni 2000 al posto del beep: da "Pulcino Pio" a "Le tagliatelle di Nonna Pina"

Niente più "beep" al casello, ma suonerie come quelle dei cellulari, meglio ancora se dei primi anni 2000. Telepass ha annunciato la novità: con la nuova funzione Telepass Music sarà possibile cambiare il segnale acustico del dispositivo, scegliendo da un catalogo di suoni dal sapore vintage. Testimonial di questa nuova iniziativa non poteva che essere Wladimiro Tallini, anche conosciuto come Wlady, popolarissimo nei primi anni 2000 per gli spot televisivi in cui pubblicizzava iconiche suonerie per cellulari come "Pulcino Pio", "Le tagliatelle di Nonna Pina" e "Materazzi ha fatto gol".

Come cambiare il suono del Telepass

Come attivarla? Lo spiega il sito ufficiale di Telepass: «La funzione Telepass Music è disponibile all’interno dell’app di Telepass ed è gratuita per tutti i clienti che hanno già un dispositivo. Quindi, basta entrare nell’applicazione e cercare Telepass Music. Premendo l’opzione, si potrà modificare il suono del dispositivo, personalizzandolo con una delle mini suonerie presenti nel catalogo dell’app (che è in continuo aggiornamento)». La funzionalità sarà disponibile da lunedì 3 aprile, senza bisogno di aggiornamenti, per tutti i clienti Telepass Plus.