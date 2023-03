A24, Salvini: «Pedaggi meno cari? Riduzione progressiva, risposte entro l'estate»

«Stiamo lavorando, e conto ci arriveremo entro l'estate a dare prime risposte per una progressiva riduzione del pedaggio, visti i disagi che i comuni del Lazio e dell'Abruzzo attraversati hanno per i cantieri sulla Strada dei parchi». Lo afferma il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo a radio Isoradio.

Autovelox a Roma, la mappa delle postazioni mobili per i controlli sulla velocità: ecco da quando sarano attivi

Le novità in arrivo

Intanto tra breve sarà possibile percorrere gratuitamente il tratto L'Aquila Est - L'Aquila Ovest dell'autostrada A24: mancano infatti alcuni dettagli per la firma della convenzione per l'azzeramento della tariffa, attualmente di 0,80 centesimi, tra il Comune dell'Aquila e l'Anas che dal primo agosto scorso ha ripreso la gestione delle A25 e A25 in seguito alla revoca in danno della concessione nei confronti di Strada dei Parchi, del gruppo industriale abruzzese Toto, da parte dell'allora Governo Draghi. Alla intesa si arriva dopo che Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato la operazione, sperimentarle, che vede la totale copertura economica del Comune dall'Aquila. Non a caso, nel bilancio di previsione approvato recentemente dal Consiglio comunale, è stata prevista la somma complessiva di 300mila euro, 100 per ogni annualità a partire dal 2023. La scelta dell'Amministrazione comunale è tesa a decongestionamento del traffico cittadino, nella parte ovest in alcune fasce orarie ingestibile.