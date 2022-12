Martedì 20 Dicembre 2022, 08:14 - Ultimo aggiornamento: 08:38

La fortuna è tornata a baciare l'area ovest della provincia di Padova con una grossa vincita al SuperEnalotto. Questa volta la dea bendata si è fermata in via Padova 6 a Tencarola di Selvazzano nelle tabaccheria di Davide Peruzzo dove nell'estrazione di sabato sera è stato realizzato un 5+1 che ha messo in tasca del fortunato vincitore 1.146.915,35 euro. Una vittoria straordinaria che mette sotto l'albero di Natale una bella cifra a sei zeri che di sicuro ha reso ancora più bello questo periodo e la prospettiva del nuovo anno. Una schedina che pare possa essere stata giocata da un'unica persona, quindi non sistemi multipli, con numeri propri e con una spesa di pochi euro. E' questa l'impressione che lo stesso titolare si è fatto all'indomani della notizia della vincita nella sua tabaccheria. Ma per Peruzzo sapere chi è il fortunato vincitore è praticamente impossibile, la sua clientela è per la maggior parte di passaggio. La tabaccheria si affaccia sulla principale via Padova, appena poco prima del ponte di Tencarola e il via vai di clienti è costante ogni giorno. Quindi chiunque potrebbe aver effettuato la giocata vincente.

Giocano in 165 gli stessi numeri alla lotteria e vincono 143 milioni di euro (che dovranno dividersi)

«Sono ovviamente felice per chi ha vinto - ha commentato Peruzzo davanti all'attività che ieri mattina, giorno di festa, era chiusa -, ma sapere chi possa essere il vincitore è impossibile. Io l'ho saputo ieri sera quando si è diffusa la notizia, posso pensare si tratti di qualcuno di passaggio: la maggior parte della mia clientela si ferma qui trovandomi lungo la principale via Padova. Sono certo che si tratti di una giocata di pochi euro e non con numeri prodotti da un sistema, ma con numeri decisi dal giocatore». «E' una bella vincita continua il titolare - e spero sia andata a qualcuno che ne aveva bisogno».

Superenalotto, centrato un 5+1 a Perugia: vincita da oltre 1,1 milioni di euro. I numeri vincenti

La tabaccheria di via Padova è un'attività di famiglia fra le più longeve di Tencarola, quella di Davide Peruzzo è la terza generazione nella gestione, prima c'era stato il nonno, e poi il papà. Nelle giocata al SuperEnalotto di sabato 17 dicembre non è stato centrato il tanto atteso 6, e il Jackpot tocca la strabiliante cifra di 330,2 milioni di euro. Ma è sempre questa zona della provincia di Padova ad aver assegnato una supergiocata milionaria. A febbraio del 2017 venne centrata a Mestrino la sestina vincente al SuperEnalotto, una schedina singola da pochi euro giocata al Market da Moreno portò nelle tasche del fortunato vincitore una vincita record da oltre 93 milioni di euro.