Venerdì 28 Ottobre 2022, 10:07 - Ultimo aggiornamento: 11:00

Il sogno del SuperEnalotto prosegue, la sua corsa sembra inarrestabile. Una cifra mai vista, folle per certi aspetti, da più di un anno nel mirino di moltissimi italiani: in palio 300 milioni di euro (circa). Nella prossima estrazione (sabato), il Jackpot supererà i 297,2 milioni e - oltre a essere il premio più alto mai centrato nella storia del gioco - si tratta del Jackpot più "ritardatario" di sempre: l'ultimo 6 da 156 milioni di euro è infatti stato centrato oltre 500 giorni fa, il 22 maggio 2021 a Montappone, piccolo borgo in provincia di Fermo. Finora, il periodo più lungo senza 6 era stato di 469 giorni, dal 16 luglio 2015 al 27 ottobre 2016, e il record del premio più alto messo in palio dal concorso Sisal spettava ai 209 milioni di euro vinti a Lodi nel 2019, poi sul podio anche i 177 milioni vinti nel 2021 grazie alla Bacheca dei Sistemi e infine i 163 milioni conquistati a Vibo Valentia nel 2016.

SuperEnalotto leader in Europa

Attualmente - ricorda Agipronews - il Jackpot messo in palio dal SuperEnalotto è anche il più alto in Europa, ben oltre quello dell'EuroJackpot (104 milioni di euro) e dell'EuroMillions (oltre 129 milioni di euro). Se dovesse essere centrato, sarebbe il premio più alto mai assegnato nella storia delle lotterie europee, davanti ai 220 milioni di euro vinti proprio con l'EuroMillions nell'ottobre 2021 in Francia. Ben lontani i Jackpot delle lotterie statunitensi, con il Powerball che supera i 796 milioni di euro. Anche il podio mondiale delle vincite di tutti i tempi è dominato dagli Stati Uniti: sul gradino più alto si piazzano gli 1,586 miliardi di dollari vinti con il Powerball il 13 gennaio 2016, che vennero divisi tra i tre fortunati possessori dei tagliandi in California, Florida e Tennessee. Al secondo posto un Mega Millions da 1,537 miliardi di dollari, assegnato in South Carolina nell'ottobre 2018, seguito da un altro Mega Millions da 1,337 miliardi di dollari centrato lo scorso mese in Illinois.

Superenalotto, a Padova vincita da oltre 800 mila euro: è caccia al fortunato

Gioca due euro e ne vince 500 mila, con parte della somma dovrà comprare la casa

Vincite e incassi

Nel 2021, il SuperEnalotto ha distribuito in totale oltre 878 milioni di vincite: oltre al "6" di Montappone, sono stati distribuiti 651 milioni di altre vincite a punteggio e 71 milioni di vincite WinBox e Seconda Chance. Complessivamente, nel 2021, il SuperEnalotto ha fatto registrare una raccolta di 1,5 miliardi di euro, con un aumento del 36% rispetto all’anno precedente: nel 2020 gli incassi complessivi, a causa dello stop forzato per la pandemia dal 21 marzo al 5 maggio, erano stati pari a 1,1 miliardi. Lo scorso anno, il mese record è stato aprile, quando le giocate fra SuperEnalotto e SuperStar hanno raggiunto i 138 milioni di euro. Dal suo lancio, nel dicembre 1997, l’anno record per la raccolta del SuperEnalotto è stato il 2009: con il Jackpot da 148 milioni centrato a Bagnone, le giocate superarono i 3,3 miliardi di euro.

Le regioni e le città più fortunate

In 25 anni di storia del SuperEnalotto, sono stati assegnati 124 Jackpot in ben 17 regioni per un valore totale di premi distribuiti pari a oltre 4 miliardi di euro. Tra le regioni più premiate, la Campania è al primo posto con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16 e dall'Emilia Romagna con 13. Puglia appena fuori dal podio con 10 vincite, poi la Toscana e il Veneto con 9. Sono invece tre le regioni che, dal 1997 a oggi, in cui non è mai realizzato un “6”: si tratta di Valle d’Aosta, Trentino e Molise. Tra le città, Roma è la città in cui sono stati realizzati più Jackpot, ben 10, per un totale di oltre 132 milioni. Seguono Sassari, con 5 Jackpot del valore totale di 111 milioni di euro, mentre altri 111 milioni di euro sono stati centrati a Napoli, con 4 Jackpot centrati.

Gratta e vinci, va al bar dopo il turno di notte e vince 2 milioni di euro: «Quello che leggo è vero?». E abbraccia tutti

Come riscuotere il premio

Il prossimo vincitore del "6" avrà 90 giorni di tempo per presentarsi in uno degli Uffici Premi di Sisal in Via A. Tocqueville 13 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma, per la consegna fisica del tagliando. Il premio sarà versato con una ritenuta alla fonte, la cosiddetta "tassa sulla fortuna", che da marzo 2020 è stata portata dal 12 al 20%.

Cosa si può comprare?

Sono soldi solo impossibile da pensare 300 milioni: si potrebbe acquistare qualsiasi cosa. Un'isola privata, ville da sogno, orologi di diamanti, viaggi nello spazio (la Virgin Galactic, la società britannica fondata da Richard Branson, vende biglietti per tour spaziali al prezzo di 250mila dollari), una squadra di calcio, un robot, uno yacht extralusso. Sono solo alcuni esempi di acquisti da paperoni, ma un consiglio ci sta bene all'eventuale fortunatissimo vincitore (o vincitori): fare (tanta, tantissima) beneficenza.