Gratta e vinci, con 2 euro si porta a casa 100mila euro: maxi “colpo” a Napoli

La fortuna è bendata ma prima è passata a fare rifornimento. E con soli due euro gratta e vince un biglietto del valore di centomila euro. È successo al Royal tabacchi presso la stazione di servizio in via Luigi Pirandello a Massa di Somma (Napoli) la scorsa mattina verso le ore 9.

Il fortunato vincitore non è residente del posto ma pare sia invece un cliente abituale del tabacchi gestito tutto al femminile da Mariarca, Roberta e due Raffaella: «Spesso la mattina si ferma a fare rifornimento poi passa qui in tabaccheria», ha raccontato Mariarca, una delle ragazze che lavorano nel negozio, «Ha acquistato delle cose e poi ha chiesto un gratta e vinci». Poi si è spostato poco più in là sul banco ed ha iniziato a grattare con una monetina una a duna le cifre ed infine davanti all'evidenza non ha avuto remore né dubbi ed ha esclamato: "Ho vinto!". «Noi siamo felicissimi della sua vincita del valore di centomila euro», ha detto Mariarca.

Il tabacchi, di proprietà di una coppia di Napoli, ha così brindato alla vittoria del fortunato vincitore augurandosi presto che la Dea bendata possa baciare ancora qualche altro avventore che tenta – anche con una moneta da due euro – di dare una svolta alla sua vita. Di fortuna i proprietari dell’esercizio commerciale ne sanno già qualcosa: presso un altro punto vendita di loro proprietà che hanno nel quartiere di Napoli-Ponticelli non molto tempo fa ne sono stati vinti cinque di milioni di euro e successivamente altri cinquecentomila. E l’altra mattina ancora un giro fortunato.