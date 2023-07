Stalker investe carabiniere a Padova, poi vuole finirlo col coltello. Un militare gli spara e lo uccide

Un carabiniere di 37 anni investito e ricoverato con una frattura esposta al ginocchio. Un uomo di 55 anni, Collaku Haxhi, di origini albanesi, morto dopo essere stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco sparati da un altro carabiniere. È accaduto oggi pomeriggio, 14 luglio 2023, nel quartiere Sacra Famiglia di Padova in vicolo Castelfidardo. Questi i fatti: l'investitore, un uomo cui era già stato proibito di avvicinarsi (per stalking) all'ex moglie che abita nella via, si è presentato sotto casa della donna la quale non ha perso tempo e ha chiamato la centrale operativa chiedendo aiuto. I carabinieri hanno velocemente raggiunto il luogo e colto lo stalker sul fatto, invitandolo ad andare via subito. A questo punto, l'uomo è salito sul furgone, ha innestato la retromarcia, ma anzichè allontanarsi, si è invece diretto contro uno dei due carabinieri intervenuti schiacciandolo contro l'auto di servizio agli arti inferiori mentre era chino sul cofano per stendere il verbale. Lo stalker è poi sceso dal furgone e si è diretto, armato di un coltello a serramanico, contro il carabiniere a terra. Il secondo militare, per difendere il collega e salvargli la vita, ha tirato fuori la pistola e sparato quattro colpi centrando l'albanese. Quattro colpi, due al corpo, e due alle gambe. L'assalitore è crollato sull'asfalto, mentre dalle finestre dei condomini la gente urlava terrorizzata, e alcuni si mettevano al riparto. Ferito gravemente, Collaku Haxhi è morto poco dopo in ospedale dove è ricoverato anche il carabiniere investito, in condizioni critiche, ma non in pericolo di vita.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Padova con il Pm di turno, Marco Brusegan, che si è portato sul luogo dell’accaduto e che sta sentendo le persone informate sui fatti.

Il sindaco Giordani: «Senza l'intervento dell'Arma, la signora rischiava»

«Sono molto colpito da questo episodio particolarmente grave accaduto in città. Un uomo che viola un divieto di avvicinamento alla ex moglie, armato, un’aggressione efferata ai Carabinieri che arrivano sul posto per bloccarlo, la sparatoria che ne consegue - scrive il sindaco Sergio Giordani in una nota - Ho avuto modo di sentire immediatamente i vertici dei Carabinieri per avere informazioni ed esprimere la mia vicinanza e solidarietà all’Arma così come al militare che è stato seriamente ferito.