Treviso, sposta l'auto in retromarcia ed investe il figlio di un anno e mezzo: Matteo Vidali muore dopo due giorni di agonia

Tragedia a Dosson, frazione del comune di Casier, in provincia di Treviso. Mentre faceva retromarcia con la propria auto nel giardino di casa, un uomo ha investito il figlio di un anno e mezzo. Nonostante l'immediata corsa in ospedale, il bambino è morto dopo due giorni di agonia.

La tragedia

Stava spostando la macchina nel giardino di casa Olaf Vidali, 45enne residente a Dosson, in provincia di Treviso.

Dietro di lui, il piccolo Matteo, il figlio di un anno e mezzo. Colpito involontariamente durante la retromarcia la scorsa domenica, il bambino è stato portato di corsa in ospedale, al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso, ma dopo due giorni di ricovero in terapia intensiva i medici ne hanno dovuto sancire il decesso a causa delle gravissime lesioni cerebrali riportate nell'incidente. Le forze dell'ordine stanno portando avanti gli accertamenti ed è ora al vaglio anche la posizione del padre, dipendente di Alternativa Ambiente. La famiglia è in attesa del via libera per celebrare il funerale.