Lo sport entra in Costituzione e diventa una cura. In arrivo MoltoSalute

Importante è che sia sport. Come indica la Costituzione. L’attività sportiva, dal 20 settembre, è entrata nella nostra Carta. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha annunciato un programma di promozione nazionale. Ed è già pronto il ricettario per prescrivere l’attività sportiva come cura, con la posologia diversificata a seconda della patologia. Parte da qui MoltoSalute, inserto giovedì 12 ottobre in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). In un’intervista, la campionessa Diana Bianchedi, due volte oro olimpico nella scherma, medico e ora manager della Fondazione Milano-Cortina 2026, sottolinea: «Lo sport è salute.

Ottobre è il mese della prevenzione del cancro al seno: una svolta arriva dai vaccini a mRna. Il premio Nobel per la Medicina ha riconosciuto la centralità della profilassi non solo per il Covid. Una svolta arrivata proprio nel mese della prevenzione al tumore al seno: nel 2022 si sono registrate 56mila diagnosi. Pier Francesco Ferrucci (Istituto europeo di oncologia): «Sulla ricerca si sta andando avanti molto più velocemente di quanto si potesse pensare».

Il tradizionale “Vero o Falso?” racconta il dormire bene: fa bene oppure no, per esempio, fare un riposino durante l'arco della giornata? I consigli del mese ci fanno conoscere meglio la ginnastica posturale: 5 mosse per ritrovare l’equilibrio.