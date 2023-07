Sofia Castelli, uccisa dall’ex: l'aggravante della premeditazione e l'inferno in casa. Lui le ha rubato le chiavi per entrare nell'appartamento

Sofia Castelli è stata uccisa dal suo ex fidanzato mentre stava dormendo nella sua camera da letto a Cologno Monzese (Milano): la ragazza aveva 20 anni ed è morta dopo diverse coltellate al collo. Dopo averla uccisa brutalmente, il 23enne Zakaria Atqaoui è andato nella centrale della polizia locale e ha confessato l'omicidio: «L'ho uccisa. Ho accoltellato la mia ragazza». Lui l'aveva spiata sui social, ossessiato da quella bellezza ma soprattutto dal fatto che lei avesse chiuso una storia vissuta tra alti e bassi. E così sono stati attimi di inferno dentro casa, dunque spunta anche l'aggravante della premeditazione.

Sofia Castelli, l'ultima sera

A quanto sembra i due hanno trascorso la serata insieme.

Sofia Castelli uccisa dall'ex, le ultime ore: la serata in discoteca, la foto all'alba, poi la lite e le coltellate

Sofia Castelli sgozzata dall’ex che non la voleva libera: aveva 20 anni, choc a Cologno Monzese

Nonostante i genitori e il fratellino della ragazza fossero in Sardegna, a casa di Sofia era rimasta a dormire una delle amiche della giovane. La ragazza però non si sarebbe accorto di nulla. Dopo la confessione, gli investigatori si sono catapultati a casa della donna che si trova in corso Roma: hanno trovato il corpo in camera sua.

LA LORO STORIA

Sofia e il suo assassino sono stati fidanzati circa 3 anni. La famiglia del ragazzo si sarebbe trasferita all'estero e i genitori della giovane lo avrebbero accolto in casa loro per circa un anno e mezzo, quasi come un figlio. Due settimane fa i due si sono lasciati - dopo tanto tira e molla - e qualche giorno prima avrebbero litigato. I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, coordinati dal pubblico ministero di Monza Emma Gambardella, stanno cercando di ricostruire l'intera dinamica. Gli inquirenti stanno valutando anche di riconoscere l'aggravante della premeditazione. Ora bisogna aspettare i risultati dell'autopsia.