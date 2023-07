Sofia Castelli, la studentessa di Cologno Monzese uccisa a coltellate dall'ex fidanzato: aveva 20 anni

È in corso l'interrogatorio di Zakaria Atqaoui, il 23enne che ha confessato di aver ucciso la notte scorsa la ex fidanzata di 20 anni, Sofia Castelli, studentessa alla facoltà di sociologia all'Università Bicocca di Milano. La giovane è stata accoltellata nel suo appartamento a Cologno Monzese, in provincia di Milano. In caserma insieme ai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni c'è la pm di Monza Emma Gambardella, che sta conducendo l'interrogatorio. A quanto emerso, i due giovani si erano lasciati e il delitto è avvenuto a seguito di una lite. I genitori della ragazza si trovavano in Sardegna al momento della tragedia. Ora stanno rientrando a Cologno.