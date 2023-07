Sofia Castelli, i carabinieri sul luogo del delitto a Cologno Monzese

(LaPresse) Femminicidio all'alba a Cologno Monzese, nel Milanese. Un 23enne italiano si è presentato presso il comando della polizia locale confessando di aver ucciso, con più fendenti alla gola, la ex fidanzata, una 20enne italiana. L'omicidio risalirebbe alla scorsa notte ed è avvenuto nell'appartamento della giovane, in seguito a una serata trascorsa insieme all'ex fidanzata e un'amica. Il 23enne è attualmente in stato di fermo. Le immagini delle forze dell'ordine sul luogo del delitto.