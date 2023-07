Sofia Castelli uccisa dall'ex, le ultime ore: la serata in discoteca, la foto all'alba, poi la lite e le coltellate

Una notte passata in discoteca, al Beach Club Milano. Un venerdì sera come gli altri, di quelli che solitamente passano i ragazzi di 20 anni, con le amiche. Poi il ritorno a casa all'alba. A quel punto è successo qualcosa, una lite probabilmente. E così Sofia Castelli è stata uccisa. Al momento non c'è ancora un movente dietro l'omicidio della ragazza che viveva a Cologno Monzese, colpita a coltellate alla gola dall'ex fidanzato, Zakaria Atqaoui. Il giovane, 23 anni, è corso subito a costituirsi al comando della Polizia locale. Ha confessato l'omicidio ed è stato posto in stato di fermo.