Silvia Romano, il post del marò Girone: «Riprenditi la tua vita!»

Poche parole, ma profonde. «Bellissima notizia, presto a casa Silvia! Riprenditi la tua vita». È il post scritto su facebook da Salvatore Girone, uno dei due marò accusato insieme a Massimiliano Latorre di aver ucciso due pescatori indiani al largo del Kerala, nel sud dell'India, e dal 2012 al centro della battaglia giuridica tra i due paesi. Il fuciliere della Marina aveva già scritto un pensiero per Silvia Romano il 24 novembre 2018, in occasione del suo rapimento, post condiviso nuovamente sabato nel ripostare quello per la sua liberazione: «Con lo sguardo rivolto verso l'orizzonte del nostro grande fratello blu, un pensiero profondo lo rivolgo a Silvia!!! Libertà per Silvia...».

