Sicilia, soggiorno gratis per un anno, boom di richieste: si candidano in 100mila da tutto il mondo per la casa a 1 euro

Sono oltre 100mila le candidature giunte da tutto il mondo per vivere un anno nella Casa a 1 euro di Airbnb a Sambuca di Sicilia. L'immobile, a due passi dal Belvedere sulla Valle del Belìce, potrà essere visitato Sabato 26 e Domenica 27 marzo, in occasione di un Open House che comprenderà altre iniziative come una Fiera enogastronomica dei prodotti bio del territorio, con degustazioni in piazza e visite guidate. La notizia del bando lanciato da Airbnb per un soggiorno gratuito di un anno in Sicilia ha suscitato una grande eco mediatica, come dimostrano le oltre 100mila richieste giunte nel giro di poche settimane da tutto il mondo. Tra queste, il 22% proviene da residenti negli Stati Uniti, il 15% dall'Argentina, il 10% dall'India, l'8% dal Messico e il 5% dal Regno Unito, ma ci sono state candidature anche da paesi come Canada, Cile, Sudafrica, Nuova Zelanda, Cina e Giappone. L'iniziativa si lega peraltro alle possibilità offerte oggi dallo smart working.

Proprio nei giorni scorsi è stato approvato con il Decreto «Sostegni-ter» un emendamento che introduce nel nostro ordinamento la figura del «Nomade Digitale» o remote worker, definiti come «cittadini di un Paese terzo, che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano». «Un'ottima notizia» commenta Giacomo Trovato, Country Manager di Airbnb Italia. «Con l'affermazione dello smart working e del lavoro ibrido, sono sempre più coloro che non hanno necessità di recarsi in ufficio quotidianamente: per la prima volta, milioni di persone possono vivere ovunque nel mondo. Il successo della Casa a 1 Euro a Sambuca ne è la riprova: c'è un bisogno crescente di misurarsi con sé stessi e scoprire altre culture trasferendosi all'estero per periodi estesi. Da parte nostra, ribadiamo la totale disponibilità al Ministro Garavaglia a lavorare insieme per rendere la destinazione Italia ancora più attraente per questi nuovi viaggiatori attraverso programmi specifici».

L'iniziativa della Casa a 1 Euro si inserisce all'interno del più ampio progetto di Airbnb per la promozione di un turismo consapevole che guarda ai piccoli borghi italiani. Dopo aver rigenerato e trasformato in residenze d'artista quattro immobili nei borghi di Civita di Bagnoregio (Lazio), Lavenone (Lombardia), Civitacampomarano (Molise), e Sambuca di Sicilia, Airbnb nel 2021 decide di continuare l'avventura con il borgo di Sambuca. Qui seleziona una casa a 1 euro messa a disposizione dal comune e la ristruttura completamente. Il risultato è una casa su tre livelli che racchiude in sé il fascino dell'architettura storica siciliana e il comfort del design contemporaneo. Una volta terminati i lavori di ristrutturazione, Airbnb ha aperto le candidature in tutto il mondo per dare la possibilità a una persona e alla sua famiglia di vivere da nomadi digitali per un anno nella casa, diventandone anche host attraverso l'affitto sulla piattaforma di una o più stanze. «Dalla vendita delle Case ad 1 euro ripetuta quest'anno con un secondo bando, è scaturito un investimento economico stimato in almeno 25 milioni di euro, tra diretto e indotto, dando una boccata d'ossigeno alle imprese, all'artigianato, al commercio e al tessuto produttivo di Sambuca» sottolineano il sindaco di Sambuca Leo Ciaccio e il vice sindaco Giuseppe Cacioppo, ideatore dell'iniziativa. «Ma sopratutto il recupero di questi immobili ha restituito bellezza e decoro al nostro centro storico, diventando esempio di rigenerazione urbana per tanti altri borghi».