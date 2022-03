Airbnb, ecco le 10 case più amate su Instagram

Le loro immagini a “effetto wow” hanno fatto sognare i globetrotter dei quattro angoli del Pianeta, mentre eravamo tutti costretti in casa per via della pandemia. Sono le dimore apparse sulla pagina Instagram di Airbnb nel 2021, postate dal colosso online del turismo “fai da te” per ispirare e confortare la community di “travelholics” in trepidante attesa di riprendere a volare e pianificare nuove vacanze. Ma quali sono stati gli scatti che, più di altri, hanno conquistato i followers del portale di viaggi specializzato nell’offerta di alloggi per soggiorni brevi? La “top ten” rivela che lo scorso anno, in giro per il mondo, c’era tanta voglia di fuggire in una capanna moderna: ha ricevuto più cuoricini, infatti, una “A-frame cabin” nello Utah, riadattamento attuale dell’archetipo della casa semplice e romantica a forma di A immersa nella natura. Gli imperativi categorici del nuovo trend architettonico sono i comfort di cui è dotata la struttura, lo spirito eco-friendly che sposa e la sua fusione totale con l’ambiente.

È questa la soluzione abitativa che, nella classifica 2021 dei 10 alloggi con più “Mi piace” stilata da Airbnb, troviamo anche in altre posizioni. Ma nella “top ten”, sommerse da una pioggia di likes, non mancano una romantica fattoria francese, alcune capanne costruite sugli alberi con altezze da brividi e varie “oasi di pace” a pochi passi dal mare. Tutte abitazioni edificate in luoghi remoti o, quantomeno, lontane dal caos della città, che hanno come vantaggio quello di offrire panorami mozzafiato e soggiorni disintossicanti. Del resto, in anni pandemici e in un’epoca satura di iper-connessioni in ogni aspetto della vita, non sorprende che la maggioranza dei viaggiatori preferisca sacrificare le mete affollate e turistiche a favore di rifugi che permettano di disconnettersi da tutto e di riallinearsi con la natura, ricaricando corpo e mente a una sana distanza dalla civiltà.

1. Zion EcoCabin (Hildale, Utah, Stati Uniti)

Sono stati 61.051 i cuoricini ottenuti dall’immagine che sbaraglia la concorrenza e conquista il gradino più alto della classifica 2021 di Airbnb. La foto mostra un’assolata casetta di legno con le pareti trasparenti, che offre un colpo d’occhio unico sulle maestose Zion Mountains nello Utah. Come si legge nel post su Instagram, la superhost Mindy che gestisce la proprietà raccomanda di visitare il Parco nazionale statunitense Zion, il cui ingresso dista dalla cabin solo pochi minuti in automobile. In alternativa, è possibile inoltrarsi a piedi lungo i sentieri tra i canyon che si snodano intorno al cottage.

2. Raven Rock Treehouse (Fletcher, Carolina del Nord, Stati Uniti)

Segue, in seconda posizione, ma distaccata con 39.566 likes, una casa costruita su un albero che è ospitata dentro una riserva naturale di oltre 16 ettari, nei pressi della città americana di Fletcher, nella Carolina del Nord. L’alloggio, che sembra sospeso nel vuoto e che viene attraversato al suo interno da un tronco, è stato pensato come la soluzione abitativa ideale per una radicale disconnessione. La Treehouse, infatti, è stata costruita - come si può vedere nella foto postata - a un’altezza vertiginosa dal terreno tra i rami degli alberi. Per accedervi occorre affrontare una ripida ma robusta scala a chiocciola. Prenotare la Raven Rock, si legge nel post, è un’occasione imperdibile per chi ama svegliarsi e ammirare l’alba in montagna da un punto di osservazione unico. L’inusuale Airbnb di Fletcher è di proprietà dei superhost Doug e Jen e non è distante dall’affascinante Foresta nazionale di Pisgah.

3. Crow’s Nest (Monte Rio, California, Stati Uniti)

Ospitato tra le secolari sequoie di Monte Rio, questo alloggio si piazza terzo, grazie ai 35.957 cuoricini cliccati. Il “Crow’s Nest”, che in italiano si traduce con “Nido di corvo”, appartiene all’artista e superhost Holly. La casetta californiana dallo stile eclettico è in piena armonia con il borgo fluviale dal sapore bohémien presso cui è situata. Se la vasca idromassaggio e il pontile della moderna capanna della West Coast americana invitano a un indimenticabile bagno nella natura, la tappa golosa da non perdere per assaggiare qualcosa di “local” si raggiunge dopo aver camminato per un po’ tra le sequoie. L’insegna in cui fermarsi è il Lightwave Cafe, per ordinare un “veg laffa bread” a portar via da consumare con calma sulla spiaggia o in canoa.

4. The Kingdom A-frame (Burke, Vermont, Stati Uniti)

Costruita nel 1968, la pittoresca capanna a forma di “A” di Burke si trova a pochi minuti da alcune delle principali attrazioni naturalistiche del Vermont. Tra tutte, gli scenografici sentieri Kingdom Trails e il Lake Willoughby. I superhost Alexis e Skeeter, che con il loro Airbnb hanno conquistato la quarta posizione della “top ten”, grazie a 34.692 likes, propongono il loro alloggio come il “perfect getaway” per gli amanti della mountain bike e delle grigliate nella natura. Le serate qui si chiudono con un altro momento conviviale: la sfida all’air hockey da tavolo nella “game room” a disposizione degli ospiti.

5. The Woodlands House (Sandy, Oregon, Stati Uniti)

Questa casa, che ha ottenuto 31.388 “Mi piace”, piazzandosi quinta in classifica, si trova a Sandy, nell’Oregon all’interno di un’antica foresta privata di oltre 2 ettari puntellata di maestosi pini. A The Woodlands House, sia che la giornata sia stata trascorsa sulle pendici del vicino Monte Hood, sia che sia scivolata via restandosene sdraiati sul tappeto vicino al fuoco, al tramonto è d’obbligo concedersi un bagno rinfrancante nella vasca idromassaggio esterna. Un momento, questo, che i superhost Rachel e Rico considerano essenziale per la piacevolezza del soggiorno. All’interno della cabin non mancano angoli e nicchie su misura per favorire la convivialità durante la vacanza.

6. Villa Amalfi (Tulum, Messico)

Sono stati 31.018 cuoricini, invece, a omaggiare su Instagram la sontuosa e immacolata dimora in stile bohémien centroamericano di Aldea Zama a Tulum, che si classifica sesta. Non distante dalla sconfinata distesa di sabbia bianca della spiaggia, tra geometrie minimal, spazi aperti e ampie finestre, Villa Amalfi fa vivere agli ospiti l’incredibile sensazione di muoversi nella natura pur restando tra le quattro mura domestiche. Ma spostandosi di poco è possibile anche esplorare il lato più selvaggio del posto. La permanenza nella località balneare dello Yucatán, penisola famosa per le tante attrazioni culturali legate alla antica civiltà Maya, impone tra i molti “must do” della vacanza una gita di un giorno a Sian Ka’an per un indimenticabile snorkeling.

7. Mariner Boathouse (Belgrado, Serbia)

Un romantico alloggio galleggiante da 28.652 likes arriva settimo e primo in Europa nella “top ten”. Questa “floating home” è attraccata nel punto magico di Belgrado dove il fiume Sava incontra il Danubio. La posizione speciale della “Mariner Boathouse” rende la location unica, una base tranquilla - garantiscono i superhost Milan e Neda - in cui stare e da dove partire per andare alla scoperta dell’esuberante e vivace vita notturna della capitale serba. Dopo aver ammirato il tramonto dalla casa, infatti, si sale a bordo di un “water taxi” alla volta di uno degli animati “splavovi” lungo la Sava, le caratteristiche zattere sul fiume riadattate a ristoranti e locali da ballo.

8. Maison Lafleur (Le Vignau, Francia)

Circondato da querce secolari, questo tradizionale casale della campagna francese totalizza 27.566 cuoricini e raggiunge l’ottavo posto della “top ten”. La fattoria di Le Vignau risale al XVIII secolo ed è di proprietà di Véronique, host Airbnb che ha recentemente restaurato la dimora caratterizzata da una robusta struttura portante in legno, dotandola anche di una piscina riscaldata in cui rilassarsi in ogni momento dell’anno. Situata nelle Landes nel sud-ovest della Francia, Maison Lafleur è ideale per esplorare i paesaggi campestri dell’entroterra, ma anche per frequentare le spiagge della Côte d’Argent bagnate dall’Oceano Atlantico. Pernottando qui, infine, non sono insoliti gli incontri con splendidi esemplari di cervi che fanno capolino nel cortile per curiosare.

9. Hermosa Cabaña (Mineral del Chico, Hidalgo, Messico)

La nona posizione, con 27.096 likes ottenuti, va a questa baita moderna immersa nei boschi di Mineral del Chico, un “borgo magico” dello stato messicano di Hidalgo. Edgar, architetto e superhost di Hermosa Cabaña, è riuscito a trasformare il suo piccolo rifugio di mattoncini dalla forma di un parallelepipedo, in una incantevole casetta dotata di un’ampia finestra e in piena armonia con l’ambiente circostante. Per ammirare la natura più selvaggia della zona, basta salire sul vicino belvedere di Peña del Cuervo, un affaccio da togliere il fiato sulla fittissima e rigogliosa foresta protetta dal Messico come patrimonio naturalistico.

10. Historic Guesthouse and Gardens (Marietta, Georgia, Stati Uniti)

Con 27.078 “mi piace” chiude la classifica 2021 di Airbnb, al decimo posto, un cottage di Marietta, in Georgia, appartenuto in passato a due governatori dello stato del Sudest americano. La raffinata guesthouse dal sapore coloniale vanta un lussureggiante giardino e una luminosa serra con salotto, in cui sorseggiare una tazza di caffè immersi nel verde. La dimora offre anche una piscina di acqua salata in cui si specchiano le querce, le magnolie e gli aceri circostanti. La superhost Tracie propone ai suoi ospiti interessanti tour della sua città natale. Il sabato mattina, però, la passeggiata in centro è alla volta del Marietta Square Farmers Market, per fare incetta di prodotti tipici locali e souvenirs.