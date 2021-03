Scuole chiuse, genitori disperati: «Ripiombati nell'incubo». E gli istituti si preparano: «Venite a prendere i libri»

«Cari genitori, potrete venire a ritirare i libri dei vostri figli a scuola in vista della probabile chiusura a partire da lunedì». «Il messaggio arriva nella chat di classe. Ed è un colpo al cuore. Da lunedì in mezza Italia le scuole di ogni ordine e grado potrebbero chiudere, Lazio compreso, e sembra di tornare esattamente a un anno fa.

Dejavù. Alcuni istituti di Roma si stanno già preparando in vista della nuova organizzazione che ancora non si sa quanto durerà (è probabile fino a dopo le vacanze di Pasqua). Le comunicazioni tra scuole e famiglie in queste ore sono frenetiche: come ci organizza in tempo per lunedì? Useremo le stesse app dello scorso anno per la didattica a distanza? E chi è tornato finalmente in ufficio dovrà richiedere lo smart working per stare con i figli?

Cartucce e lievito

La mente torna alle assurde mattinate del marzo 2020 tra collegamenti con il capo e tabelline. «Mamma non mi si collega il computer», «non sento la maestra», «devo fare i compiti», «mi aiuti con il problema?». E già si pensa a fare scorte di risme di carta e cartucce per la stampante. Ah, non dimenticate il lievito per l'immancabile sessione di cucina pomeridiana. Solo che stavolta non ci saranno canti sul balcone e cartelloni, la gente si è stufata di dire che andrà tutto bene, perchè dopo un anno sembra di ritornare al punto di partenza.

«Quando mia figlia di 7 anni ha saputo che forse le scuole richiudevano è scoppiata a piangere, mi ha detto "io non ce la faccio da sola senza la maestra" - si sfoga mamma Asia - Per loro sarà devastante restare di nuovo chiusi in casa, speriamo solo che duri poco». Giorgia, avvocato, mamma di due bimbi di 6 e 8 anni è su tutte le furie: «Come faccio a organizzarmi in due giorni? Lavoro dalle 8.30 alle sei di sera. Dovrò chiedere un'aspettativa per stare con loro. Di nuovo». Già, di nuovo.

I danni della Dad

I presidi si dicono disperati «perché tornare in didattica a distanza è un danno tremendo dopo che abbiamo lavorato faticosamente per ricostruire un minimo di continuità». Per non parlare della didattica. «Ho un figlio che necessita di sostegno - si sfoga papà Maario - per noi la dad è una missione impossibile».

Secondo una ricerca di Skuola.net su tremila alunni delle scuole superiori - uno studente su 3 nell'ultimo anno ha studiato in pigiama, più di 6 su 10 hanno confessato che, almeno una volta, hanno risposto presente all’appello disattivando poi microfono e telecamera per fare altro (playstation, cellulare, social). Oltre 8 su 10 sono convinti che, quando lo hanno fatto, il docente non si sia proprio accorto di nulla. E quasi nessuno ha avuto conseguenze disciplinari.

