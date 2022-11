Scuole chiuse domani, da Napoli (e provincia) a Salerno e Benevento: allerta arancione in Campania

Scuole chiuse domani, 22 novembre, in numerose zone della Campania a causa dell'allerta arancione emanata dalla Protezione Civile. L'intera giornata sarà caratterizzata da venti molto forti, piogge e temporali, anche di forte intensità: per questo motivo a Napoli resteranno chiuse le scuole, ma anche i parchi ed i cimiteri cittadini. Saranno inoltre chiusi al pubblico il Castel dell'Ovo ed il Maschio Angioino. L'ordinanza inoltre avverte: «In considerazione delle condizioni meteo particolarmente avverse, caratterizzate da forti venti ed intense precipitazioni, si raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari».

Meteo, atteso ciclone per domani: rischio nubifragi e neve in tutta Italia

Scuole chiuse a Napoli e in provincia: ecco in quali Comuni

Chiuse le scuole di ogni ordine e grado, statali e non, nella zona vesuviana, in particolare, nei comuni di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Somma Vesuviana, Torre del Greco, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia e Sant'Anastasia in provincia di Napoli. A deciderlo, i sindaci dei rispettivi comuni con una apposita ordinanza. «La decisione si è resa necessaria per il ciclone Poppea che si abbatterà sulla Campania e porterà, stando al bollettino meteo della Protezione Civile, perturbazioni con forti piogge e raffiche di vento», dice il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno . «Domani, per precauzione e per la tutela della nostra comunità e della platea scolastica, abbiamo deciso di sospendere le lezioni e chiudere le scuole. Come sempre sono stati allertati i volontari della Protezione Civile e i tecnici comunali per monitorare il territorio in virtù dell'evoluzione delle condizioni meteo. Rinnovo a tutti l'invito alla prudenza e ad agire con responsabilità e consapevolezza», sottolinea.

Scuole chiuse a Salerno

Scuole chiuse domani anche a Salerno. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco Vincenzo Napoli, con la quale si dispone anche la chiusura dei parchi e giardini pubblici, delle aree cimiteriali e degli impianti sportivi cittadini. Domani saranno sospese le lezioni in concomitanza con l'allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile della Regione Campania. Nella giornata di domani si prevedono temporali di moderata o forte intensità, venti molto forti e mareggiate sulle coste. Analoghe ordinanze sono state adottate in diversi comuni della provincia di Napoli, in particolare nell'area vesuviana, e in provincia di Salerno.

Scuole chiuse a Benevento

Scuole chiuse domani e mercoledì a Benevento. Il sindaco Clemente Mastella ha firmato un'ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ordine e grado nella giornata di domani, martedì 22 novembre, e mercoledì 23 novembre. L'ordinanza dispone anche la chiusura del cimitero comunale, della villa comunale, dei parchi cittadini e degli impianti sportivi all'aperto e il divieto di sosta in prossimità degli alberi di alto fusto e di grondaie che potrebbero creare pericolo alle vetture in sosta ed al regolare traffico veicolare. Si dispone inoltre agli amministratori e proprietari di immobili «di verificare e provvedere alla verifica degli alberi, delle grondaie, dei tetti o terrazzi di copertura, al fine di scongiurare pericoli per i pedoni e di sovraccarico delle strutture».