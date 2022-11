Maltempo a Roma, Settebagni allagata: zona in tilt e disagi

La recente ondata di maltempo che ha investito Roma non ha risparmiato disagi, anche piuttosto importanti, nei quartieri della capitale. Nel quartiere di Settebagni, colpito in maniera violentissima da svariati acquazzoni nell'arco degli ultimi due giorni, si sono riscontrati allagamenti e problemi alla viabilità, con i cittadini della zona che, giustamente, hanno protestato via social, richiedendo al più presto l'intervento del personale qualificato per risolvere il problema. Del resto, non è la prima volta che Settebagni riscontra grossi inconvenienti dettati dal maltempo.

Quelli maggiori si sono verificati proprio all'entrata del quartiere, all'altezza di via Salaria, vicino al supermercato Ipertriscount. I tombini sono saltati, facendo allagare tutta la zona circostante, con l'acqua che è arrivata a semi-sommergere le ruote delle auto e anche oltre alcune cancellate. Di conseguenza, tale disagio, che da svariati anni si ripete sempre nello punto quando c'è forte maltempo, impedisce alla gente del quartiere di accedere liberamente all'area commerciale. Le proteste via social, come detto, non sono mancate, coi cittadini che sono costretti ogni volta ad assistere a tutto questo senza poter fare nulla se non provare a sollecitare gli enti che dovrebbero occuparsi della questione. La situazione nelle ultime 24 ore sembra stia tornando alla normalità, dal momento che per adesso si sono calmate anche la piogge.

Meteo: da domani temporali, freddo e neve a bassa quota. Ma da mercoledì cambia tutto





A quanto si apprende, pare che la prossima settimana ci sarà un intervento del dipartimento SIMU (Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana), probabilmente per la pulizia dei tombini, dal momento che l'allagamento è causato principalmente dall'eccessiva quantità di rifiuti che risiedono nei chiusini.