Maltempo, nuova ondata di acqua e fango a Formia

Una nuova ondata di acqua e fango si è abbattuta oggi, intorno alle 14, su Formia, provocando danni e disagi in vari punti della città. In via Gramsci un fiume d'acqua ha invaso il primo piano di una palazzina, travolgendo anche un'auto parcheggiata nel sottostante cortile.

L'acqua ha invaso anche zone centrali di Largo Paone e del rione Mola, nonché via Solaro, le zone di Sant'Antonio e di Monte Mola, il porticciolo Caposele, il ponte della ferrovia, via Giuseppe Paone, le frazioni di Maranola, Penitro e Castellonorato. Sotto osservazione il torrente Pontone. Sul posto vigili del fuoco, Protezione civile, carabinieri, polizia, tecnici del Comune e polizia locale.