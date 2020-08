​Scuola, primi banchi consegnati ad Alzano, Codogno e Nembro per nuovo anno scolastico

Codogno, nel Lodigiano, e Alzano e Nembro, nella Bergamasca, sono i primi Comuni da cui ha preso il via stamattina la consegna delle sedie e dei banchi monoposto necessari alla riapertura in sicurezza delle scuole, prevista per il 14 settembre. Il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, ha scelto di cominciare dagli «istituti scolastici dei tre paesi così duramente colpiti dalla pandemia».

Sono circa 350 i banchi consegnati nel corso della mattinata ad Alzano e Nembro: si tratta di banchi normali e non a rotelle, solo leggermente più piccoli di quelli tradizionali per permettere il distanziamento. 237 sono stati consegnati all'istituto comprensivo Enea Talpino di Nembro dai militari dell'esercito altri all'alberghiero Sonzogni e al Montalcini di Alzano.

Tanta la solidarietà ricevuta dai tifosi, sia della Lazio, sia del Bologna e in generale dal mondo del calcio. «Devo dire di sì, pensando ad Alzano Lombardo molti mi hanno scritto, si sono ricordati che sono nato lì. Mi hanno supportato, si sono interessati a me. In quelle zone si è vissuto un dramma che molti non potranno mai capire». Un consiglio ai giovani di Alzano Lombardo da un campione? «Mai mollare. Oggi i banchi nuovi potrebbero significare l'inizio di una nuova vita. Ci vuole fiducia e ci vuole coraggio dopo mesi difficili», conclude.

